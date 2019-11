Qual der Wahl: Hans-Sachs-Chor singt zu Weihnachten klassisch und modern

Der Welser Hans-Sachs-Chor bricht mit einer jahrzehntelangen Tradition. Erstmals bekommt das seit 43 Jahren bestehende Adventsingen, das zweimal an unterschiedlichen Standorten erklingt, eine neue Ausrichtung. "Wir werden in der Wallfahrtskirche Maria Schauersberg am 1. Dezember unser traditionelles Weihnachtssingen aufrechterhalten. Ein ganz anderes Programm erwartet die Besucher am 8. Dezember in der Welser Marienkirche. Da werden wir moderne, swingende Lieder à la ,Christmas Is Coming‘ präsentieren", erklärt Obmann Andreas Plank.

Programm für die Jüngeren

Der Chor macht diesen Schritt nicht nur aus purer Experimentierfreude: "Wir wollen auch ein jüngeres Publikum ansprechen." Man habe sich intern unterhalten und festgestellt, dass Traditionen abgeklopft werden müssten.

1976 lud der 1843 gegründete Traditionschor unter dem legendären Chorleiter Luis Wagenhofer zum ersten Weihnachtssingen. Dieses entwickelte sich in den Jahrzehnten seines Bestehens für viele Welser zu einer Pflichtveranstaltung: "Es gibt einen Publikumskreis, der mag das Stimmungsvolle und Stille", unterstreicht Plank. Das "swingende Weihnachten" findet eine Woche später in der Vorstadtpfarre statt. Das Duo Kosi/Oman und Sprecherin Gudrun Egger führen durch diesen Abend. Die Gesamtleitung hat Wolfgang W. Mayer über. Karten bei der Wels-Info oder unter www.hanssachschor-wels.at

Landesjugendsingen 2020 in Wels

Eine spannende Aufgabe hat die Bildungsdirektion des Landes der Welser HBLW (Schule für wirtschaftliche Berufe) übertragen. Zwei dritte Klassen bereiten seit kurzem die Organisation des Landesjugendsingens vor, das von 31. März bis 3. April 2020 in Wels stattfinden wird. Mit bis zu 2000 Teilnehmern wird gerechnet. Die Veranstaltung findet im Herminenhof statt, wo die Landesmusikschule untergebracht ist.

Direktorin Brigitte Geibinger wertet die Organisation des Landesjugendsingens als besondere Herausforderung: „Die Bildungsdirektion hat bei uns angefragt, ob wir uns das vorstellen können. Es gibt in unserem Schulzweig den Unterrichtsgegenstand Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement, wo Projekte und Events organisiert werden. Im Zuge eines solchen Projektes werden zwei Klassen des dritten Jahrgangs damit befasst sein.“

„Das Projekt bietet uns die Möglichkeit, spezielle Fähigkeiten zu entwickeln“, sagt Schülerin Angela Jaitly, die in einer Arbeitsgruppe mitwirkt. Die Schüler entwerfen Flyer, regeln den Ablauf des Wettbewerbs und stellen die Verpflegung bereit. Die musikalischen Aufgaben übernimmt die Bildungsdirektion.

Die Anmeldungen laufen bereits: „Aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre rechnen wir mit über 1000 Teilnehmern. Die Zahl 2000 ist etwas hoch gegriffen“, sagt Lehrer Martin Altmann. Obwohl es am Standort einen Schulchor gibt, nimmt die HBLW am Jugendsingen selbst nicht teil.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at