PV-Dach für Parkplätze und für Beginn des Radwegs

Photovoltaikanlagen über Parkplätzen erzeugen auf sowieso versiegelten Flächen umweltfreundliche Sonnenenergie – dieses Modell soll in Oberösterreich in Zukunft Schule machen. Schließlich soll sich bis zum Jahr 2030 die Solarstromerzeugung in Oberösterreich verzehnfachen.