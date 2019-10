Ein unruhiger Pazifik und böiger Wind, mit nicht ganz einfachen Bedingungen hatten die Triathleten am vergangenen Wochenende beim Ironman in Hawaii zu kämpfen. Einer, der mit diesen Bedingungen sehr gut zurechtkam, ist der Puppinger Georg Enzenberger. Mit einer Gesamtzeit von acht Stunden, 56 Minuten und 51 Sekunden kam er als Zweiter in seiner Altersklasse (25-29 Jahre) ins Ziel und landete auf dem 58. Gesamtrang. "In Summe bin ich mit meiner Leistung überglücklich.