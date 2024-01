"Pub-Quiz"-Tour in den Welser Wirtshäusern

Die Anmeldung läuft ab sofort unter quiz12.at

In den sechs Vorrunden im Mai und Juni treten die 48 Teams an sechs Veranstaltungsorten, verteilt über alle Stadtteile an. Ein Team kann bis zu sechs Mitglieder haben. Die besten 24 Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunden im September, Oktober und November. Die besten vier Teams jeder Zwischenrunde ziehen ins Finale ein, das am 14. Dezember im Welios stattfinden wird.

Jedes Quiz umfasst jeweils zwölf Kategorien mit je zehn Fragen pro Runde. Ein breites Allgemeinwissen ist gefragt, die Kategorien reichen von Geschichte über Technologie bis Musik. Ein Rätselabend dauert rund zweieinhalb Stunden.

