Prunk im Maßstab 1:12 im Schloss Starhemberg in Haag

Ein Kaiserzimmer aus der Zeit Maria Theresias, ein Spiegelsaal für Konzerte und ein elegantes Herrenzimmer: Das Schloss Starhemberg in Haag am Hausruck verfügt über Räume, die so manche königliche Residenz in den Schatten stellen. Zu verdanken ist das der Peuerbacherin Brigitte Zurucker-Burda: Die Künstlerin stellt im Haager Heimatmuseum ihre 58 Miniaturen aus, die Zimmer und Szenen aus verschiedenen Epochen zeigen.

"Alle Räume entspringen meiner Vorstellung – im Alltag bringt mich ein Gegenstand oder ein Erlebnis auf die Idee für eine neue Miniatur. Ich habe dann ein ganz genaues Bild im Kopf, wie es aussehen soll", erzählt die pensionierte Lehrerin. Entsprechend fantastisch sind einige der Miniaturen – etwa der "Kristallpalast der Eiskönigin" oder der "Alchemistenkeller". Zahlreiche der Räume stellen aber Szenen aus der Geschichte dar – in diesen Fällen recherchiert Zurucker-Burda akribisch die korrekte Ausstattung. So findet sich in der ägyptischen Grabkammer zum Beispiel alles, was ein Pharao für die Reise ins Jenseits braucht.

Die erste Miniatur entstand, als die Künstlerin Erbstücke aus dem Nähkasten ihrer Großmutter verwerten wollte: Alte Satinbänder wurden zu Stoffbahnen in einer Damenschneiderei im späten 19. Jahrhundert. "Eigentlich war ich für solche Dinge nicht sehr empfänglich. Als die erste Miniatur dann fertig war, war ich aber sofort verliebt", erzählt Zurucker-Burda.

Der detailreiche "Alchemistenkeller"

Ihre Werke will die Künstlerin als dreidimensionale Stillleben verstanden wissen: "Ich will einen einzelnen Moment einfangen – als hätte jemand einfach alles stehen und liegen gelassen und hätte den Raum, den die Miniatur darstellt, nur kurz verlassen", sagt Zurucker-Burda. Mittlerweile hat sie 58 Miniaturen mit unterschiedlichsten Motiven fertiggestellt. "Kommendes Jahr feiert das Haager Heimatmuseum sein 60-jähriges Bestehen. Passend dazu will ich meine 60. Miniatur fertig haben", so Zurucker-Burda, die auch Obfrau des Vereins "Pramtaler Museumsweg" ist.

Zu sehen gibt es die Miniaturenstube im Schloss Starhemberg während der Öffnungszeiten des Haager Heimatmuseums, also an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 16 Uhr. Dort kann derzeit auch die Sonderausstellung "Unsere Feuerwehren – historische Einblicke" zur Entwicklung des freiwilligen Feuerwehrwesens in der Region besucht werden.

Gruppen- und Sonderführungen sind nach Anmeldung bei Museumsleiter Johann Wiesinger auch außerhalb der Öffnungszeiten jederzeit möglich, telefonisch unter 0664/9565624 oder per Mail an info@haager-heimatmuseum.at.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

