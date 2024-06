Protestmarsch in Weibern gegen Baurestdeponie

1700 Menschen haben bereits gegen die Deponie auf einer landwirtschaftlichen Fläche in Weibern unterschrieben.

In Weibern und Aistersheim hat sich eine Bürgerinitiative formiert, die bereits 1700 Unterschriften gegen eine geplante Baurestmassendeponie in Weibern gesammelt hat. Am Sonntag lädt sie ab 10 Uhr zu einem Protestmarsch, bei dem mehrere Hundert Teilnehmer erwartet werden. Mit dabei sind auch die Bürgermeister Johann Stockinger aus Aistersheim und Manfred Roitinger aus Weibern (beide VP), die die Deponiepläne der Firma Swietelsky verhindern wollen.

Bisher gab es auf dem landwirtschaftlichen Grund, der einem Aistersheimer gehört, nur Probebohrungen, es wurde noch kein Projekt eingereicht. "Ich habe gestern von Swietelsky erfahren, dass es noch 14 Tage dauern wird, bis die Auswertungen der Probebohrungen da sind, mit dem Versprechen, dass wir dann informiert werden", sagt Bürgermeister Stockinger. Vom Projekt selbst wisse man wenig, nur, dass eine Recyclinganlage und Deponiemöglichkeiten geplant seien. Eine ähnliche Anlage steht in Asten. Die Liste der Sorgen und Ängste der Bevölkerung ist lang und reicht von zusätzlicher Schwerverkehrsbelastung über Grundwasser-Verschmutzungen bis hin zur Entwertung von Häusern und Grundstücken.

Die Mitsprachemöglichkeiten der Gemeinden sind allerdings begrenzt, derartige Projekte werden nach dem Abfallwirtschaftsgesetz genehmigt. Das ärgert Bürgermeister Roitinger: "Richtigerweise wird es schon sehr schwierig, das Kleinste in der Gemeinde umzuwidmen, und da ginge es plötzlich ganz leicht. Eigentlich wären wir für die Raumordnung zuständig, aber dann, wenn es richtig unangenehm wird, sind wir nicht mehr im Boot." Zuletzt kämpfte Weibern vergeblich gegen den Lkw-Parkplatz der Asfinag.

Eine Mitinitiatorin der Bürgerinitiative betont, man sei gut organisiert, habe in beiden Gemeinden Flugblätter für den Protestmarsch verteilt und Plakate vorbereitet. "Wir starten am Sonntag mit einem Gottesdienst, bei dem es um die Schöpfung gehen wird, beide Kindergärten sind mit dabei." Anschließend informieren die Bürgermeister über den aktuellen Stand, als Abschluss ist ein Picknick mit Musik geplant.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger