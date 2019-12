Prominente Absolventen und sezierte Garnelen

Im Welser Brucknergymnasium fand erstmals der "Tag des Brucknergymnasiums" statt. Schüler unterschiedlicher Schulstufen erhielten dabei Einblick in Bereiche, die sie bald betreffen werden, und Tipps für die Zukunft.

Prominente und erfolgreiche Absolventen traten auf und sprachen über ihre Zeit am Brucknergymnasium und darüber, was diese ihnen für ihr weiteres Leben gebracht hat: Eva-Maria Holzleitner, Nationalratsabgeordnete der SPÖ, Elisabeth Ettinger, Absolventin der University of St. Andrews im Bereich der Robotik, und Stefan Schiehauer, Programmchef des Welser Privatfernsehens WT1. "Sie sind ein Beleg dafür, dass einer soliden Ausbildung an einer allgemeinbildenden Schule durchaus unterschiedliche erfolgreiche Karrieren folgen können", sagt Schuldirektor Florian Koblinger.

Die siebten und achten Klassen wurden mit den Anmeldungs- und Durchführungsmodalitäten der Reifeprüfung vertraut gemacht, während für die zweiten Klassen der Fokus auf der bevorstehende Zweigwahl lag und die vierten und fünften Klassen über das Angebot in der Oberstufe informiert wurden. Es gab unterschiedliche Workshops, bei denen etwa in Spanisch oder Russisch geschnuppert wurde, oder zu Medien, wo mithilfe eines Programms ein Auto konstruiert wurde, und zu Naturwissenschaften, wo Schüler Garnelen und Miesmuscheln sezierten.