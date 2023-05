Programm bis 22 Uhr bei der Shopping Night

Geschäfte halten bis 20 Uhr bzw. 22 Uhr ihre Türen offen. Vor den Geschäften gibt es wieder viel Musik mit Livebands und DJs in der Fußgängerzone, am Stadtplatz und im Gösserbräu. Autofans kommen in der Pfarrgasse auf ihre Kosten, dort werden gegen 15 Uhr rund 20 Corvettes vorfahren. Ein buntes Kinderprogramm mit Karussell, Hüpfburg und Kinderschminken wird am Kaiser-Josef-Platz geboten.

Glücksrad und Shopping-Bags

Wer seine Rechnung vom Einkauf (außer Lebensmittel) mitnimmt, kann beim Glücksrad am Bawag-Platz unter anderem Wels Cards, Voi-Guad-Kochbücher, Gutscheinhefte, Parkmünzen und Prosecco gewinnen. In den Geschäften warten insgesamt 1000 limitierte Shopping-Bags auf Kunden, die um mindestens 100 Euro einkaufen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper