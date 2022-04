Professor Cocca in der Sparkasse

Cocca wird sich mit den Themen Krieg, Inflation und Staatsverschuldung auseinandersetzen und seine Schlüsse ziehen, was das alles für uns bedeutet. Der gebürtige Schweizer ist Professor für Asset Management an der Johannes Kepler Universität und assoziierter Professor am renommierten Swiss Finance Institute in Zürich. Davor war er einige Jahre bei der Citibank im Investment und Private Banking tätig, forschte an der Stern School of Business in New York und lehrte am Swiss Banking Institut der Universität Zürich. Er ist ein gefragter Referent bei akademischen Tagungen und internationalen Konferenzen und zudem Berater für Finanzhäuser und institutionelle Investoren. Reservierungen unter de@innoaktiv.at