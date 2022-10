ProDiagonal: Saisonstart

Konzertauftakt ist am Donnerstag, 6. Oktober, um 20 Uhr mit Sinfonia de Carnaval und dem mehrfach ausgezeichneten Duo Anna Lang (Cello, Piano) und Alois Eberl (Posaune, Akkordeon). In ihrem Programm "Sweeping Dragon" entführen die beiden das Publikum mit Klanggeschichten in Fantasiewelten. Erlebtes, nur Geträumtes oder Fantastisches wird mit Instrumentaltechnik in Töne gefasst. Elemente aus Jazz und Pop treffen dabei auf elektronische Sounduniversen.

Bereits am Mittwoch, 5. Oktober, beginnt die Vorlesungsreihe. "Das ganze Wintersemester hindurch wird fast jeden Mittwoch aus Literatur und Sachbüchern vorgelesen", sagt Peter Deinhammer von ProDiagonal. Start ist mit dem Roman "Radetzkymarsch" des österreichischen Autors Joseph Roth. Am 12. Oktober liest Franz Strasser aus "Die Welt von Gestern", einem autobiografischen Werk von Stefan Zweig, und am 19. Oktober geht es um das derzeit viel diskutierte Thema "kulturelle Aneignung". Beginn ist jeweils um 20 Uhr.