Probleme beim ÖBB-Parkdeck: Nasses Wetter setzt Schranken außer Betrieb

WELS. Offenhausner hat Jahreskarte im Verkehrsverbund, darf allerdings nicht kostenlos parken.

An den Schranken beim Parkhaus mussten vier Scanner für die QR-Codes ausgetauscht werden. Bild: ÖBB/Veitsmeier

Die Probleme beim neuen ÖBB-Parkhaus an der Nordseite des Hauptbahnhofes nehmen kein Ende. Seit Mittwoch der Vorwoche dürfen nur noch Kunden von ÖBB, Westbahn und OÖ. Verkehrsverbund (ÖVV) gratis parken – wenn sie einen Parkschein lösen. Doch die Schranken öffneten sich weiterhin, ohne dass Nutzer ein Ticket ziehen oder eine Berechtigung hätten einscannen müssen.

Das nasskalte Wetter war nach Angaben von ÖBB-Sprecher Karl Leitner an der Misere schuld: "Feuchtigkeit drang in die vier von einer Fachfirma eingebauten Scanner beim Schranken ein, die Scheiben beschlugen und konnten teilweise den QR-Code nicht lesen." Noch am Freitag seien alle Scanner getauscht worden, am Samstag habe es wieder Normalbetrieb gegeben, sagt Leiter.

Allerdings hatten gestern etliche Kunden Probleme, bei der Einfahrt staute es, weil die Schranke sich nicht öffnete. Was war der Grund? "Das traf jene Nutzer, die sich in der Vorwoche bei der Einfahrt mit ihrem QR-Code registrieren ließen, dann aber aufgrund des defekten Schrankens ohne Kontrolle ausgefahren sind. Für die EDV waren diese Autos noch als parkend registriert, daher blieb die Schranke zu", sagt der ÖBB-Sprecher. Nach dem Drücken der Ruftaste beim Schranken wurde gestern die Anlage von ÖBB-Mitarbeitern fernbedient und geöffnet.

Provisorium über vier Monate

Bereits vor Start der Zufahrtskontrolle ärgerten sich viele Bahnkunden, weil Parkplätze durch Dauerparker besetzt waren, die nicht auf den Zug umgestiegen sind. Immerhin dauerte der provisorische Betrieb ohne Zugangskontrolle mehr als vier Monate.

Damit nicht genug der Probleme. Der Inhaber einer ÖVV-Jahreskarte aus Offenhausen fährt immer wieder auch mit dem Auto nach Wels, ehe er in den Zug nach Linz umsteigt. "Ich verstehe nicht, weshalb ich keine Parkberechtigung vom ÖVV bekomme."

Klaus Wimmer, Pressesprecher des ÖVV, sagt: "Die Berechtigung erhalten derzeit nur ÖVV-Kunden aus Wels, weil ansonsten die Kapazitäten des Parkhauses nicht ausreichen würden." Wimmer spricht von einer einmonatigen Beobachtungsphase. Bleiben in diesem Zeitraum Parkplätze frei, könnte künftig ein größerer Kreis von ÖVV-Kunden die Berechtigung erhalten. ÖBB-Mann Leitner sagt allerdings: "Derzeit dürfen ÖVV-Dauerkartenkunden aus Wels und aus Orten im Umkreis von 20 Kilometern das Parkdeck kostenlos benützen."

Der Offenhausner merkt jedenfalls zum Wetterproblem kritisch an: "Wieso gibt es bei dem Bedienelement am Schranken keine Überdachung? Wieso ist die gesamte Anlage nicht überhaupt unter dem Dach des Parkhauses?"

