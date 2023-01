Probleme beim Hausärztlichen Notdienst

Im Interview mit der Welser Zeitung am Samstag erläuterte die Sprecherin der niedergelassenen Ärzte in Wels, Isabelle Natorski, warum es derzeit Probleme gibt, den Hausärztlichen Notdienst (HÄND) aufrechtzuerhalten. Sie sagte, es gebe immer weniger Ärzte, die dafür infrage kämen, und dass das HÄND-System theoretisch so aufgebaut sei, dass auch Ärzte aus dem Klinikum zum Einsatz kämen. "Im Welser Krankenhaus ist das aber nicht erwünscht", sagte Natorski. Die OÖN haben den ärztlichen Leiter des Klinikums Wels-Grieskirchen Thomas Muhr um eine Stellungnahme gebeten.

Muhr schickt voraus, dass die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten bisher sehr gut funktioniert habe. "Es helfen Spitalsärzte bei der Besetzung von HÄND-Diensträdern aus. Die Hauptaufgabe von Klinikärzten muss aber natürlich die Besetzung der Diensträder im Klinikum sein", betont Muhr.

Infektionswelle fordert Spital

Die Covidkrise und die derzeitige Infektwelle mit drei Erregern (Covid/Influenza/RSV-Viren) seien für die Spitäler eine Herausforderung, es seien in den vergangenen zwei Jahren auch zusätzliche Diensträder im Klinikum notwendig gewesen. "Spitalsärzte leisten drei bis sechs Nachtdienste im Monat."

Die Zentrale Notfallambulanz verzeichnet einen Patientenanstieg im zweistelligen Bereich im Vergleich zum Vorjahr. In der Notfallambulanz werden die Patienten nach medizinischer Dringlichkeit behandelt, Notfälle haben immer Priorität. "Um die Zentrale Notfallambulanz 24/7 aufrechterhalten zu können, sind wir sehr gefordert und benötigen dazu die im Spital tätigen Allgemeinmediziner und Fachärzte. Wie der Name HÄND schon sagt, handelt es sich um einen Hausärztlichen Notdienst, der dem Klinikbetrieb vorgeschaltet ist." Die Gesundheitsversorgung ist stufenweise aufgebaut. Der erste Weg ist immer zum Hausarzt.

Muhr betont, dass es wichtig sei, dass die Versorgung im niedergelassenen Bereich auch zukünftig gewährleistet sei. Denn im Spital sollten nur Akutfälle versorgt werden, damit die Kapazitäten im Krankenhaus ausreichten und nicht unnötige Wartezeiten entstünden. Das Klinikum verweist auch auf das Projekt "Wo bin ich richtig?" Unter www.wobinichrichtig.at wird übersichtlich erklärt, in welchen Fällen man sich an wen wenden soll.

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels