Pro Wels West begrüßt Ausbau der Bundesstraße 1

Die von Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) angekündigten Projekte für 2021 lösen bei Obmann Walter Höllhuber regelrechte Begeisterung aus. Gleichzeitig streicht Höllhuber den Beitrag seines Vereines zur Durchsetzung der geplanten Vorhaben heraus: "Für den vierspurigen Ausbau der B1 zwischen Neubau und Marchtrenk haben wir uns vehement eingesetzt", so Höllhuber in einer Presseaussendung. "Unsere Methode besteht darin, dass wir uns bemühen, die verschiedenen gegenläufigen Standpunkte so weit einander näherzubringen, bis ein tragfähiger Kompromiss zustande kommt. Dass es zur Erreichung solcher Ziele jahrelanger Bemühungen bedarf, war uns von Anfang an klar", betont der Vereinsobmann. Der gleichzeitige Ausbau der Schiene zwischen Linz und Wels werde zu einer wesentlichen Verbesserung der Aufteilung des Verkehrs zwischen Bahn und Straße führen. Das Zusammenlegen der Kompetenzen von Schiene und Straße in einem Landesressort sei richtig gewesen und habe bei der Umsetzung der Infrastrukturprojekte einen Turbo-Effekt ausgelöst.

