Premiere in Wels für digitale Christmas-Gala

Als eine Art Entschädigung ist die erste Christmas-Gala in Wels geplant, die am 26. Dezember um 18.30 Uhr als kostenloser Livestream stattfindet. Durch den Abend wird Seraphine Peterstorfer führen. Nach dem Vorbild des Wiener Neujahrskonzerts wird die Übertragung auch in die neuen Räume des Stadttheaters entführen, Ähnliches ist für den Kornspeicher geplant. Zahlreiche Künstler werden auftreten, darunter Tenor Michael Nowak und Sopranistin Judith Graf, Musicalstar Wietske van Tongeren sowie "The Voice of Germany"-Teilnehmerin Katiuska Mc Lean. Alle Details auf www.wels.at

