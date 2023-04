Premiere für Nachtlauf

Am Samstag, 29. April, fällt um 20.20 Uhr der Startschuss für den ersten Thalheimer Nachtlauf. Dreimal geht es von Kreisverkehr zu Kreisverkehr entlang der Traun und der P.-B.-Rodlberger-Straße. Start und Ziel sind beim Marktplatz, die Gesamtlänge der Strecke beträgt 5,1 Kilometer. Der Spaß am Laufen und gemeinsamen Sporteln steht dabei im Vordergrund. Als besonderes Zuckerl gibt es einen Spezialpreis für die größte teilnehmende Gruppe. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro, der Erlös wird an Licht ins Dunkel gespendet. Anmeldung online unter www.time2win.at

Am Sonntag, 30. April, findet das traditionelle Marktfest statt mit einem Neuzugezogenen-Empfang um 14 Uhr. Für die Kleinen steht eine Hüpfburg und ein Kettenkarussell bereit.

