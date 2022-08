Premiere für Halbmarathon

Erstmals findet morgen, Sonntag, ein Halbmarathon auf dem Geh- und Radweg Haager Lies statt. Organisiert wird er vom Verein "Neukirchen läuft", die OÖN sind als Medienpartner dabei. Anreisen können die Läufer umweltbewusst per Bahn, ein Shuttlebus bringt die Halbmarathonläufer dann nach Haag, wo der Halbmarathon um 10 Uhr startet. Angesichts der geraden und oft leicht bergab gehenden Strecke (minus 250 Höhenmeter) wird ein Halbmarathon mit schnellen Zeiten erwartet, bei dem die Sportlerinnen und Sportler ihre persönlichen Bestzeiten knacken könnten.

Ebenfalls um 10 Uhr startet in Neukirchen (in der Nähe des Gasthauses Kloibhofer) der fünf Kilometer lange Powerrun Richtung Haag. Nach der Hälfte der Distanz wird eine Schleife gelaufen und es geht wieder über die ehemalige Bahntrasse retour. Außerdem auf dem Programm: der Haager-Lies-Charity-Walk, dessen Start und Ziel sich im Zielbereich des Halbmarathons in Neukirchen befinden und der Richtung Schörgendorf führt. Ein Teil des Erlöses wird dem Verein Kinderhilfswerk gespendet.