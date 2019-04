Premiere für Gewerbeschau in Taufkirchen

TAUFKIRCHEN. Unternehmer aus vier Gemeinden und vielen Branchen präsentieren sich im Gemeindezentrum.

Gewerbetreibende aus den Gemeinden Taufkirchen, Hofkirchen, Rottenbach und Wendling stellen am Samstag, 27., und Sonntag, 28. April, erstmals bei einer gemeinsamen Gewerbeschau ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Die Ausstellung findet im Gemeindezentrum von Taufkirchen statt. Veranstalter ist der Wirtschaftsbund.

Mehr als 40 Aussteller mit den Schwerpunkten Bau und Handwerk, Gesundheit, Banken und Versicherungen sowie Kfz sind vertreten.

Start ist am 27. April um 14 Uhr, eröffnet wird die Gewerbeausstellung von Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer. Am Samstag findet auch ein regionaler Wirtschaftstreff statt, bei dem Nationalratsabgeordnete Angelika Winzig, VP-Kandidatin für die EU-Wahl, als Gesprächspartnerin dabei sein wird.

An beiden Tagen findet auch ein umfangreiches Rahmenprogramm statt. Ältere Semester sind am Samstag zum Seniorennachmittag eingeladen. Für die jüngsten Besucher gibt es ein Programm mit Kinderschminken und Hüpfburg. An beiden Tagen finden Hubschrauberrundflüge statt. Aufspielen wird am Samstag die Jungmusikkapelle "Hoki-Tauki", anschließend finden eine "Kiltshow" (17 Uhr) und ein gemütlicher Ausklang im Festzelt statt. Verschiedene Fachvorträge runden das Programm am Samstag ab.

Am Sonntag spielt die Musikkapelle Taufkirchen zum Frühschoppen auf. Die Feuerwehren Weeg und Unterstetten liefern sich ein Staffelduell, und Viererteams nehmen am Geschicklichkeitswettbewerb "Bierkistenstapeln" teil. Bei einer großen Verlosung gibt es wertvolle Preise der teilnehmenden Betriebe zu gewinnen.

