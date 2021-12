Premiere für Eferdinger Kripperlroas

Es ist der erste Programmpunkt des Jubiläumsjahres – 800 Jahre Stadt Eferding. Im Kloster Pupping kann man nicht nur eine lebendige Weihnachtskrippe besuchen (24., 25., 26. und 31. Dezember sowie 1., 2. und 6. Jänner), sondern erfährt auch mehr über die Entstehungsgeschichte der Krippen an verschiedenen Stationen in der Klosterkirche.

Die Kripperlroas führt vom Eferdinger Stadtplatz mit einer überlebensgroßen Krippe aus Holz zur Krippenbauerin Gerlinde Melchart am Stadtplatz 12, zu Ausstellungsstücken in den Auslagen Eferdinger Geschäfte sowie zur Stadtpfarrkirche, wo zwei Krippen zu sehen sind. Dann führt die Wanderung zum Kloster nach Pupping.

Geführte Wanderung

Mit dem Stadtführer Hubert Krexhammer stehen am Sonntag, 16. Jänner, eine geführte Wanderung mit dem "rau-nachts-mandl" und am 30. Jänner mit dem "wüden Jaga" auf dem Programm. Start ist jeweils um 14 Uhr bei der großen Holzkrippe am Stadtplatz. Anmeldung unter Tel. 0676-7718185, da die Besucherzahl begrenzt ist.