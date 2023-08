Premiere für die Gegenzüge auf der Traun als immaterielles Kulturerbe

Die Anordnung, die zur Entstehung der Gegenzüge auf der Traun führte, würde heute wohl als Umweltschutzgesetz gelten: Kaiser Maximilian verfügte 1501, dass die Zillen, mit denen das Salz zu den Häfen an der Donau gebracht wurde, an ihrem Zielort nicht mehr zerlegt und als Brennholz verkauft werden durften. Der Bau der Holzboote hatte riesige Lücken in den Wäldern um die Abbauorte im Salzkammergut hinterlassen.