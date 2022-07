Prägende Praktika bei Assista

Ylva Lenglachner (17) besucht das WRG in Wels und absolvierte kürzlich ein Praktikum in den Assista-Werkstätten in Altenhof. Sie lobt das positive Arbeitsklima und den respektvollen Umgang untereinander. Zurückerinnern wird sie sich vor allem an die viele positive Energie. Als Zuständige für die junge Generation bei Assista weiß Manuela Braun: "Für Schülerinnen und Schüler sind diese beiden Wochen eine super Gelegenheit, die Arbeit mit beeinträchtigten Menschen kennenzulernen und Berührungsängste abzubauen."