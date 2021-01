Post schließt Filiale in Tourismusgemeinde

Im Kur- und Tourismusort schließt die Post ihre Filiale und führt wirtschaftliche Gründe dafür an. "Zur Schließung können wir bei der Regulierungsbehörde nur Filialen anmelden, die mindestens drei Jahre in Folge wirtschaftlich negativ waren, das ist auch in Bad Schallerbach der Fall", sagt Post-Pressesprecher Michael Homola. Als hauptsächlichen Grund nennt er die negative Entwicklung im Briefgeschäft, das jährlich um bis zu fünf Prozent zurückgeht.

Nun soll ein Postpartner einspringen, damit die postalische Nahversorgung in Bad Schallerbach auch weiterhin gesichert ist. "Derzeit stehen die Zeichen sogar sehr gut, dass diese Poststelle am bestehenden Standort weitergeführt werden kann und es sozusagen für die Gemeindebevölkerung keine bemerkbaren Veränderungen im Zusammenhang mit ,ihrer Post’ geben wird", sagt Bürgermeister Markus Brandlmayr (ÖVP). Er führe derzeit Gespräche mit mehreren Kandidaten, eine Entscheidung, wer die Post-Partnerstelle übernimmt, soll bis Mitte Februar fallen. Die Umwandlung in eine solche Post-Partnerstelle ist mit Ende März, Anfang April geplant. Auch die Post betont, dass jedenfalls als Ersatz für die Filiale ein Post-Partner eingerichtet werden soll.

Die Immobilie in der Linzer Straße 4 gehört der Post. Laut Pressesprecher Homola steht die Entscheidung noch aus, "ob wir das Gebäude vermieten oder ob es unter Umständen auch verkauft wird".

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at