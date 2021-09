Positiv getesteter Mitarbeiter in der Weinkost

Diese schenkte an drei Abenden am zweiten Stand nach dem Haupteingang aus, und zwar am Donnerstag zwischen 18 und 2 Uhr, am Freitag zwischen 18 und 4 Uhr und am Samstag zwischen 21 und 5.30 Uhr.

Das Land rät Besuchern der Weinkost präventiv dazu, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten und einen Corona-Test zu machen.

Krisenstab meldet zwei Fälle

Im Zusammenhang mit dem Welser Volksfest waren dem Krisenstab des Landes Oberösterreich mit Stand gestern Mittag zwei Personen bekannt, bei denen eine Corona-Infektion durch einen positiven PCR-Test nachgewiesen wurde. Das Kontaktpersonenmanagement läuft.