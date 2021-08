Pop-up-Konzerte starten mit Andy Lee Lang

Am 13. August eröffnet der Botschafter des Rock´n Roll die Welser Pop-up-Konzertreihe in den Stadtteilen. Er spielt in Lichtenegg am Sportplatz (BC Raiffeisen Flyers Wels in der Dragonerstraße 50). Anmelden kann man sich für dieses gratis Open-Air-Konzert und alle folgenden Veranstaltungen auf www.wels.at. Pro Anmeldung können zwei Personen registriert werden. Die Ticketvergabe erfolgt in der Reihenfolge des Einlangens. Beim Konzert gilt die 3G-Regel.