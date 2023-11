Pollheimerpark spielt in der Welser Weihnachtswelt wieder tragende Rolle

Vor 15 Jahren bildeten Wels Marketing, der Tourismusverband und die von Welser Geschäftsleuten gegründete Christkind GmbH eine Partnerschaft. 2022 wurde mit einer Million Besuchern eine Schallmauer durchbrochen. Der Erfolgslauf der vom Gourmetmagazin Falstaff zu Österreichs schönstem innerstädtischen Weihnachtsmarkt gekürten Welser Weihnachtswelt soll heuer von 17. November bis 24. Dezember fortgesetzt werden.

20 Meter langer Lichtertunnel

Neu ist, dass der Pollheimerpark in der diesjährigen Inszenierung wieder die gewohnte Hauptrolle spielt. Die Gastronomie ist auch wieder da, ebenso das Kinderkarussell und der Kettenflieger, die 2022 auf dem Minoritenplatz standen. Das glanzvolle Comeback wird mit sechs zusätzlichen Lichterpfad-Motiven verstärkt – allen voran einem 20 Meter langen Lichtertunnel. "Wir haben jetzt eine Beleuchtung von internationalem Format", schwärmt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). 100.000 Euro wurden investiert. Laut Marktreferent Martin Oberndorfer (VP) hat das Feedback aus der Bevölkerung dazu beigetragen, dass der Pollheimerpark wieder eine tragende Rolle spiele: "Das war der Wunsch der Welser. Jetzt ist der Corso wieder geschlossen." Mit der Rückkehr in den Pollheimerpark korrigieren die Veranstalter ihre Änderung aus dem Vorjahr. Hingegen hat sich der 1,7 Kilometer lange Lichterpfad mit 27 Stationen und 750.000 LED-Lichtpunkten längst bewährt. Heuer schmücken die Welser Kindergärten rund 150 Christbäume an der Strecke.

Die von starken Säulen getragene Weihnachtswelt (Winterzauber Pollheimerpark, Gösser Biergartenadvent, Bergweihnacht mit Almdorfbühne und Wolkenreich im Ledererturm) sei zu einer "Vermarktungslokomotive" herangewachsen, von der die Gastronomie und der Handel zunehmend profitieren würden, freut sich Wels-Marketing-Chef Peter Jungreithmair. Ein Altstadtwirt sei auf diesen Zug aufgesprungen und organisiere heuer Busreisen zur Welser Weihnachtswelt. "Die Unternehmer sehen, dass hier etwas entsteht, was man selbst gut vermarkten kann", sagt Rabl.

Weltweite Beachtung

Tourismusobmann Helmut Platzer erinnert an die vielen Veranstaltungen im Verlauf der fünf Wochen dauernden Weihnachtswelt. Dazu gehören 165 Programmpunkte auf der Almdorfbühne sowie Event-Highlights wie der Perchten- und Krampuslauf (8. Dezember), der Auftritt der Rauriser Goldknappen (16. Dezember), der Besuch des Nikolaus (6. Dezember) und die festliche Eröffnung (17. November).

Auch dank der Generation Instagram habe die Popularität der Welser Weihnachtswelt inzwischen alle Grenzen gesprengt. Bilder und Porträts vom Lichterpfad finden weltweit Beachtung.

