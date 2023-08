Polizisten retteten Lenkerin nach Unfall aus BMW

Zu rechten Zeit am rechten Ort waren zwei Polizisten am Mittwochvormittag: Die beiden Beamten wurden unmittelbare Zeugen eines Verkehrsunfalls auf der Großendorfer Straße im Gemeindegebiet von Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) und leisteten umgehend Erste Hilfe.

Gegen 9:30 Uhr war es auf Höhe eines kleinen Schotterparkplatzes zum Zusammenstoß zweier Pkws gekommen: Ein 51-jähriger Steyrer hatte seinen Wagen gewendet und wollte nach links zurück auf die L 1244 biegen. Dabei krachte er gegen den BMW einer 30-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land. Die junge Frau versuchte noch, nach rechts auszuweichen, kam von der Straße ab und blieb in einer Gruppe von Sträuchern und kleinen Bäumen hängen.

Der BMW wurde von einigen Sträuchern und Bäumen gebremst. Bild: FF Eberstalzell

Die Polizisten eilten zur Lenkerin, die in ihrem rauchenden Wagen um Hilfe schrie, und befreiten sie aus dem Wrack. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie von der Rettung versorgt und in das Klinikum Wels gebracht werden musste. Für die Bergung des BMWs rückte die Freiwillige Feuerwehr Eberstalzell an.

