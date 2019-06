Polizisten greifen mit ihrer "Gripo AG" Familien finanziell unter die Arme

"Die Polizei – dein Freund und Helfer", diesem Slogan werden Polizisten aus dem Bezirk Grieskirchen mehr als gerecht. Mit ihrer "Gripo AG" greifen sie Familien nach schweren Schicksalsschlägen finanziell unter die Arme.

"Es ist gut zu wissen, dass man helfen kann. Im Umkreis gibt es viele Menschen, die Hilfe brauchen", sagt Andreas Hofer, Polizist in Peuerbach. Nebeneffekt sei, dass das Bild der Ordnungshüter in der Öffentlichkeit verbessert werde, ergänzt Vereinsobmann Helmut Gföllner. "Unser Image ist zum Teil negativ behaftet, weil uns die Leute oft nur in negativen Situationen erleben, bei Strafen etwa oder bei Unfällen", sagt der Beamte, der am Posten in Neumarkt im Hausruckkreis seinen Dienst versieht.

Gegründet wurde der Verein, der aktuell 60 Mitglieder hat, 2012. Seither konnten Spenden über rund 40.000 Euro vergeben werden, unter anderem an Familien von Kollegen, die nach schwerer Krankheit verstorben sind, an Eltern von behinderten Kindern oder an ein an Mukoviszidose erkranktes Mädchen, das sich nach der Transplantation einer Spenderlunge nun sehr gut erholt hat.

Das Geld stammt aus Mitgliedsbeiträgen und Benefizveranstaltungen. Dieses Jahr stehen gleich zwei an. Am Samstag, 15. Juni, geht ein Konzert mit der Polizeimusik Oberösterreich in der Grieskirchner Brauerei über die Bühne (Beginn 19.30 Uhr) sowie das Open-Air "Goodstock" am 3. und 4. August am Naturfreunde-Gelände Mühlbrenning in Peuerbach. Bei dieser Veranstaltung treten Musikgruppen aus der Region auf, die sich gerne in den Dienst der guten Sache stellen.

Mit dem Erlös aus dem Benefizkonzert nächste Woche wird eine alleinerziehende Mutter aus Natternbach unterstützt, die ihren 20-jährigen Sohn mit spastischer Lähmung betreut. Die Frau möchte ihrem Kind eine Sauerstofftherapie und eine Adeli-Therapie, mit der gute Erfolge erzielt werden können, ermöglichen, die auch Astronauten nach einem längeren Aufenthalt im Weltraum bekommen. "Dadurch soll die Muskulatur gestärkt und aufgebaut werden. Die Kosten liegen bei 8000 bis 9000 Euro, die wir übernehmen wollen", sagt Andreas Hofer.

Benefizkonzert mit der Polizeimusik Oberösterreich am Samstag, 15. Juni, 19.30 Uhr, Brauerei Grieskirchen, Vorverkauf: 14 Euro im Bürgerbüro am Stadtamt, bei Sparkasse und Raiffeisenbank.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at