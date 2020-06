Polizisten fingen exotische Schlange in Garten ein

Ein Hausbesitzer staunte am Samstagnachmittag nicht schlecht, als er eine Schlange in seinem Garten in Lambach (Bezirk Wels-land) entdeckte. Er alarmierte die Polizei, die das Reptil einfing und der Tierrettung übergab. Laut Auskunft der Experten handelt es sich um eine ungiftige Kornnatter aus dem nordamerikanischen Raum.

Eine ebensolche war am 10. Mai vor dem Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses unweit des aktuellen Fundortes entdeckt wurden. Das Tier war, wie berichtet, ebenfalls eingefangen und einem Experten übergeben worden. Von einem Besitzer fehlte jede Spur, er dürfte die Kornnatter nicht wie vorgeschrieben behördlich gemeldet haben.

