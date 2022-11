Cannabis bei 16-jährigem Syrer entdeckt

Nachdem Betreuer einer Welser Asyleinrichtung am 3. November kurz vor 15 Uhr zwei Plastiksäcke mit Cannabis entdeckten, verständigten sie die Polizei. Die Beamten fanden mehr als 30 Gramm Suchtgift in zwei Plastiksäcken, eine Suchtgiftwaage und ein Klappmesser in einer Reispackung bei einer freiwilligen Nachschau im Zimmer eines 16-jährigen Syrers.

Die Polizei stellte noch weitere Gegenstände wie zwei Sturmhauben und Zigaretten sicher. Auch das Handy des 16-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels gesichtet, dieses lieferte Hinweise auf weitere strafbare Handlungen. Die Ermittlungen laufen noch.