Polizeieinsatz auf zwei Rädern in Aschach und Eferding

Zu Beginn vor rund eineinhalb Jahren mussten sich die Leute noch an den neuen Anblick gewöhnen, doch mittlerweile gehören Polizisten, die mit dem Rad auf Streife fahren, zum gewohnten Straßenbild in Aschach an der Donau und der Bezirksstadt Eferding. Seit rund eineinhalb Jahren sind die Beamten mit ihren Mountainbikes auf den Straßen und am Donaudamm unterwegs.