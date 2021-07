Polizei sucht Automaten-Knacker per Fahndungsfoto

Die unbekannte Täter brachen am 9. Mai zwischen 2.10 Uhr und 2.33 Uhr in Stadl-Paura einen Zigarettenautomaten auf, der an der Hauswand einer Trafik angebracht war. Die Täter stahlen fast alle Zigaretten sowie das gesamte Bargeld und flüchteten anschließend mit einem silbernen Mercedes älteren Baujahres in Fahrtrichtung Schwanenstadt.

Zweckdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lambach unter Telefon 059133 / 4183.

In Gunskirchen versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 8. und 9. Mai einen aufgestellten Zigarettenautomaten bei einem Einkaufsmarkt aufzubrechen. Es gelang ihnen aber nicht, den Automaten zu öffnen, um an die Bargeldlade oder die Zigaretten zu gelangen.

Ebenfalls in der Nacht zum 9. Mai versuchten unbekannte Täter in Thalheim bei Wels einen Zigarettenautomaten vor einer Trafik aufzubrechen. Insgesamt befinden sich dort drei Automaten, wobei nur bei einem Einbruchsspuren zu sehen waren.

Der Zigarettenautomat konnte jedoch nicht geöffnet werden, weshalb auch nichts gestohlen wurde. Am Automaten selbst entstand Sachschaden.