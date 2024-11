Polizei stoppte betrunkenen Lkw-Fahrer auf der A8

Mit offener Hecktür und teilweise auf dem Pannenstreifen fahrend zog ein Lastwagen am Mittwochmorgen die Aufmerksamkeit mehrerer Verkehrsteilnehmer auf sich. Bei der Polizei gingen Meldungen über einen offensichtlich betrunkenen Lenker ein, der auf der A8 in Richtung Sattledt unterwegs war.

Starker Alkoholgeruch

Eine Streife der Landesverkehrsabteilung nahm bei der Auffahrt Haag am Hausruck die Nachfahrt auf und hielt den Lkw am Parkplatz Truckstop Weibern an. Dort schlug den Polizisten starker Alkoholgeruch entgegen. Wie viel Promille der 59-jährige Rumäne intus hatte, ließ sich aber nicht an Ort und Stelle eruieren. Sowohl Alkovortest als auch Alkomattest scheiterten nach mehreren Versuchen. Eine klinische Untersuchung samt Blutabnahme verweigerte der Mann.

Führerschein abgenommen

Der Führerschein wurde dem Lenker daher vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Anzeige folgt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Lokalisierung: Der Lastwagen wurde auf dem Parkplatz Truckstop Weibern angehalten

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.