Polizei musste Pfefferspray einsetzen

Welser Polizisten wurden gegen 0:55 Uhr am Stadtplatz auf eine Auseinandersetzung mehrerer Personen aufmerksam, die zu eskalieren drohte. Ein 31-jähriger Welser ließ sich durch das Ansprechen der Beamten nicht beirren und schrie sowohl die anderen Personen als auch die Beamten in äußerst aggressiver Weise an.

Die Polizisten mahnten den Mann mehrmals ab und drohten schließlich die Festnahme an. Da der 31-Jährige derart in Rage war und sich trotz mehrmaliger Androhung des Pfeffersprayeinsatzes nicht beruhigen ließ, machte ein Polizist vom Pefferspray Gebrauch. Darafuhin ließ sich der Mann festnehmen. Die beigezogene Rettung führte die Erstversorgung durch und der 31-Jährige wurde zur Untersuchung ins Klinikum Wels gebracht.

Der Mann beruhigte sich und entschuldigte sich für sein Verhalten. Die Festnahme wurde wieder aufgehoben. Der 31-Jährige wird aber angezeigt.

