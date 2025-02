Polizei fasste Heroin-Dealer in Wels: 37-Jähriger in Haft

Auf frischer Tat ertappt wurde ein Drogendealer am vergangenen Donnerstag bei einem Verkaufsgeschäft in Wels: Für den 37-jährigen Serben klickten die Handschellen, als er eine kleine Mengen Heroin an den Mann bringen wollte. Bei der Untersuchung seiner Wohnung fanden Beamte des Kriminalreferats Wels und des Landeskriminalamtes zwei originalverpackte Heroin-Platten mit je 250 Gramm und weitere Säckchen mit Heroin. In Summe wurde 631 Gramm Heroin mit einem fünfstelligen Straßenverkaufswert sichergestellt.

Auch 37 Gramm Kokain, über 2500 Euro in verkaufstypischer Stückelung, zwei Handys und ein Laptop wurden beschlagnahmt. Der Festgenommene zeigte sich teilweise geständig und gab einen Heroinhandel zu. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion am Montagabend mit.

