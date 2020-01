Eigentümer und Vermieter waren sich schon weitgehend einig, doch dann grätschte die Stadtpolitik dazwischen. Die deutsch-türkische Firma "Freshland" zeigte Interesse an der leer stehenden Fläche von "Denns Bio" am Wochenmarktgelände. Ein türkischer Supermarkt, Tür an Tür mit dem Welser Wochenmarkt?