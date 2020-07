Plöckinger ist neuer Obmann des Wirtschaftsbundes

Durch den Wechsel von Stadtrat Peter Lehner (ÖVP) in die Funktion des Stadtparteiobmanns wurde bei der WB-Bezirksleitersitzung Harald Plöckinger zum geschäftsführenden Obmann für Wels gewählt. Plöckinger ist Geschäftsführer der Welser Rübig-Gruppe und war bisher als Lehners Stellvertreter im WB in Erscheinung getreten. Nun rückt er in die erste Reihe des Bündnisses VP-naher Wirtschaftsvertreter. Zu seinen Stellvertretern wurden der Landmaschinenersatzteilhändler Franz Edlbauer, die Touristikerin Alexandra Platzer und Rechtsanwalt Martin Oberndorfer bestellt. Zugleich wurde Edlbauer wieder zum Obmann der Welser Wirtschaftskammer nominiert. Auch die WKO Grieskirchen bestätigte Günther Baschinger als Obmann. Er ist Geschäftsführer des Autohauses Baschinger in St. Agatha. In sein Amt wiedergewählt wurde auch Christian Prechtl, Obmann der Wirtschaftskammer Eferding. Der Geschäftsführer der Injoy-Fitnesscenter in Eferding und Ried im Innkreis steht seit 2018 an der Spitze der regionalen Wirtschaftsvertretung.

