Plastikzaun verstellt die Aussicht

Wer in Thalheim Ruhe und Erholung sucht, wird über kurz oder lang am Reinberg landen, einer grünen Oase inmitten der Marktgemeinde. Auf dem Weg dorthin sind Spaziergänger seit kurzem mit einer optischen Geschmacklosigkeit konfrontiert, die ein Thalheimer in einem Brief an die Gemeinde schriftlich beanstandet. Karl-Heinz Parzer ärgert sich über einen extrem langen Sichtschutz aus dunklem Kunststoff, der an der Nordseite einer Sackgasse angebracht wurde.

"Da ich mit meinen Enkeln gerne den Reinberg und das Plateau begehe, ist mir gestern beim Rückweg in der Oberascheter Straße ein für meinen Geschmack instinktloser Zaun aufgefallen, der die Aussicht auf Wels verstellt", kritisiert Parzer.

Seinen Unmut bekundete der Thalheimer in einem Schreiben an die Gemeinde: "Meines Wissens entspricht dies auch nicht den Bauvorschriften. Der Zaun gehört zumindest auf 1,50 Meter verringert", drängt Parzer die Gemeindeverwaltung zu einer Änderung. Auf eine Antwort musste der Thalheimer nicht lange warten. Ein Mitarbeiter der Bauabteilung schrieb: "Der angebrachte Sichtschutz entlang der Straße wurde auf ausdrücklichen Wunsch der Anrainer errichtet und entspricht den Bestimmungen."

Bürgermeister Andreas Stockinger (VP) verspricht jedoch Nachbesserungen: "Wir wollen diesen Zaun noch begrünen", sagt Stockinger. Da die Straße abzurutschen drohte, sei eine Sanierung unumgänglich geworden. Die Kosten betrugen 400.000 Euro.

Mehr Bewusstsein für Ästhetik

Welche Eingriffe Zäune dieser Art im Landschaftsbild hinterlassen, war erst kürzlich in der "Landauf Landab"-Kolumne von Josef Lehner zu lesen. Mehr ästhetisches Bewusstsein wünscht sich auch Karl-Heinz Parzer. (fam)