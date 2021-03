Planungen laufen weiter

Es soll ein ganz besonderes Blasmusikfestival werden, das es in dieser Form noch nicht gegeben hat: das Leben.Blasmusik-Festival in Grieskirchen, das von Herbst 2020 auf 30. September bis 3. Oktober 2021 verschoben wurde. "Es soll unsere Volkskultur wieder positionieren und Perspektiven bieten", sagt Festivalinitiator Bezirkskapellmeister Hermann Pumberger. Geplant sind eine große Eröffnungsgala in der Firma Gföllner mit dem Werk "Oberösterreich im 4/4-Takt" des Komponisten Georg Wiesinger, das auch aufwendig visualisiert wird. Für Idee und Umsetzung dieser Inszenierung zeichnet Gföllner-Geschäftsführer Karl Pühretmair verantwortlich. Als Reisende wurde Schauspielerin Sabine Petzl gewonnen, die auch bei der Gala selbst auftreten wird. Die Dreharbeiten dafür fanden in allen vier Vierteln bereits statt.

