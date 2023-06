Planung für Welser "Central Park" geht in die heiße Phase

Für die Pläne zur Erweiterung des Welser Volksgartens hat Bürgermeister Andreas Rabl (FP) ein strahlendes Vorbild gewählt: Das rund fünf Hektar große Areal solle in Anlehnung an den berühmten Park in New York für Wels ein "Central Park" entlang der Traun werden, kündigte er 2021 an. Dem Wiener Unternehmen "YEWO Landscapes" kommt jetzt die Aufgabe zu, diese Vorgabe Wirklichkeit werden zu lassen.