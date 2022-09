Planquadrat: 300 Raser an einem Abend erwischt

Am Freitagnachmittag bezogen Beamte der Landesverkehrsabteilung und des Bezirkspolizeikommandos Grieskirchen/Eferding Stellung: Zwischen 16:30 Uhr und Mitternacht wurde eine Kontrolle mit Schwerpunkt illegales Fahrzeugtuning und Geschwindigkeit durchgeführt. Mit Erfolg: Mehr als 350 Anzeigen wegen diverser Vergehen wurden an nur einem Abend ausgestellt, die meisten davon wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Mit 141 km/h durch die 70er-Zone

Von 2349 Fahrzeugen, die mittels Radar gemessen wurden, waren 300 zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war ein Lenker, der mit 141 km/h durch die 70er-Zone raste. Ein weiterer Fahrer war dort mit 135 km/h unterwegs. Letzterer konnte angehalten werden. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen, informiert die Polizei.

29 Anzeigen bei Tuning-Kontrollen

Hinsichtlich illegales Fahrzeugtuning und Lärm waren auch Sachverständige der Landesregierung vor Ort. 63 Fahrzeuge wurden kontrolliert, bei sechs Pkws wurde ein Lärmmessung durchgeführt. 43 Kraftfahrzeuge wurden einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. Dabei wurden an fünf Fahrzeugen Mängel mit Gefahr im Verzug (Technik und Lärm) festgestellt; die Kennzeichen dieser Fahrzeuge wurden an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden 29 Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet.

Strafbescheide im hohen vierstelligen Bereich

Vier Fahrzeuglenker hatten sich zudem betrunken hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt. Zwei von diesen Lenkern wurde aufgrund eines Wertes von mehr als 0,8 Promille der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Die BH Grieskirchen/Eferding stellte vor Ort Strafbescheide im sehr hohen vierstelligen Bereich aus, so die Polizei am Samstag.