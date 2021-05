Pläne für Lkw-Rastplatz

Rastplätze für Lkw-Fahrer entlang der Autobahnen sind notwendig, damit die Fahrer die Ruhezeiten einhalten können und sich und andere nicht gefährden. Doch dort, wo sie realisiert werden sollen, regt sich meist Widerstand aus Angst vor noch mehr Lärm und Abgasen und einer Beeinträchtigung der Lebensqualität. In der Gemeinde Weibern ist das nicht anders. Die Gemeindepolitik hat sich geschlossen gegen die Pläne der Asfinag ausgesprochen, die mehr als 100 Lkw-Stellplätze an der A8 in Ransbach errichten möchte. Auch Unterschriften gegen das Projekt, das auf einer Fläche von rund 1,5 Hektar realisiert werden soll, werden bereits gesammelt. Geplanter Baubeginn ist im Frühjahr 2023.