Pkw-Lenker überrollte Fuß eines Fußgängers

Am Sonntag um 2 Uhr lenkte ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf seinen Pkw in Eberstalzell am Schmidlerberg Richtung Welser Straße. Zeitgleich ging ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land auf der rechten Fahrbahnseite. Dabei überrollte der Pkw-Lenker den Fuß des Fußgängers, welcher alkoholisiert war.