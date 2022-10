Pkw-Lenker (81) fuhr Radfahrer an Kreuzung an

Der 41-Jährige zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er vom Notarzt versorgt und in das Klinikum Wels gebracht werden musste, informierte die Polizei am Dienstag. Ein 81-jähriger Pkw-Lenker dürfte den Radfahrer an einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Kallham (Bezirk Grieskirchen) übersehen haben.

Der Pensionist wollte nach links in Richtung Hading abbiegen, dabei touchierte sein Pkw den Mann aus dem Bezirk Grieskirchen. Der 41-Jährige prallte gegen die vordere Stoßstange des Wagens und schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf, bevor er auf der Fahrbahn zu liegen kam.