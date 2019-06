Pkw kollidierte auf Bahnübergang mit Lilo

Die junge Frau dürfte am Bahnübergang an der Wackersbacher Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Hinzenbach (Bezirk Eferding) die von links kommende Lokalbahn übersehen haben. Der Lokführer, ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Eferding, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen: Der Zug erfasste den Pkw der 22-Jährigen links vorne und fuhr noch etwa 25 Meter weiter, bevor er stehen blieb.

Das Auto wurde rund zehn Meter weit in eine angrenzende Wiese geschleudert. Die Lenkerin zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde von der Rettung in das Klinikum Wels gebracht. Die im Zug mitfahrenden Fahrgäste wurden nicht verletzt, so die Polizei in einer Aussendung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.