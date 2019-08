Pkw fuhr bei Rot: Zwei Schwerverletzte bei Kollision mit Lastwagen

Ein 25-jähriger Rumäne lenkte den Lkw gegen 1:50 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Linzer Straße und wollte die B 138 bei grüner Ampel geradeaus überqueren. Ein 37-jähriger Autolenker aus Bosnien fuhr jedoch bei Rotlicht in die Kreuzung ein und prallte mit seinem Fiat Picasso gegen den Lastwagen. Der 37-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

