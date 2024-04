Pkw erfasste E-Bike in Fraham: 84-Jähriger verletzt

Eine Ausfahrt mit dem E-Bike hat für eine 84-Jährigen am Freitag im Krankenhaus geendet: Der Senior aus dem Bezirk Eferding war gegen 15 Uhr auf der Wallerner Bundesstraße in Richtung Wels unterwegs, als es kurz nach dem Ortsgebiet von Eferding zu dem Unfall kam.

Im Gemeindegebiet von Fraham erfasste ein nachkommender Pkw-Lenker (59) beim Überholen das Elektrofahrrad, mit dem der 84-Jährige nach links abbiegen wollte. Der betagte Lenker kam zu Sturz und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in das Klinikum Wels gebracht werden musste, teilte die Polizei am Abend mit.

