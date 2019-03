Pierers Rat zur Fusion Wels-Thalheim: "Behaltet Euch doch die Ortstafeln"

THALHEIM. Mehr als 200 Gäste amüsierten sich beim Frühjahrsempfang der Gemeinde Thalheim.

Bürgermeister Andreas Stockinger (l.) überreichte an KTM-Chef Stefan Pierer und Christian Windhager von KTM-Braumandl neue Straßenschilder für deren Unternehmen in Thalheim. Bild: Marktgemeinde Thalheim

Jedes Jahr lädt Gemeindeoberhaupt Andreas Stockinger (ÖVP) zu einem Empfang – heuer nicht unmittelbar nach Jahresbeginn, sondern am Ende des ersten Quartals. Nicht der Termin, sondern die Wahl des Ortes sei dem großen Andrang geschuldet, bekannte der Ortschef: Es kamen mehr als doppelt so viele Gäste als in den Jahren davor.

Stockinger, die Vizebürgermeister Klaus Mitterhauser und Norbert Mayr sowie das Team des Amtshauses mit Leo Jachs an der Spitze empfingen die Gäste in Eva Braumandls und Christian Windhagers "Wunderwelt von KTM" in der Porsche-Straße 1.

Viel Applaus ernteten die Festgäste bei den kurzweiligen Interviews

Einmal mehr war auch heuer Gemeindefusion bestimmendes Thema. Allerdings nicht zwischen Thalheim, Steinhaus und Schleißheim, sondern die vor Monaten geführte Diskussion einer Vereinigung von Thalheim und Wels. Launig begrüßt Stockinger daher seinen Amtskollegen Andreas Rabl "aus der Stadt – aus unserer großen Schwester – nördlich der Traun". Und stellte sofort klar: "Einen Ortsteil Thalheim wird es in Wels nicht geben, sehr wohl aber mehr Zusammenarbeit. Beispielsweise durch einen Verbund mit anderen Gemeinden südlich der Traun bei Bauamts-Angelegenheiten." Wels und Thalheim werden kooperieren, was das geplante, in der Traun verankerte Restaurant-Schiff betrifft. "Es soll ein Café und eine einzigartige Hochzeitslocation werden – inklusive Standesamt", kündigte Stockinger an, schränkte aber ein: "Die Kosten haben wir etwas unterschätzt."

Gut gelaunt: Bürgermeister Andreas Rabl, Urologe Mathias Stockhammer

Auch KTM-Chef Stefan Pierer kommentierte die Fusionspläne: "Mir kommt das so vor wie ´Don Camillo und Peppone´: Miteinander ist mein Credo, nützt im Hintergrund die Synergien einer Zusammenarbeit und behaltet Euch die Ortstafeln." Tosender Beifall war die Reaktion der viele Besucher, die von beiden Seiten der Traun in die Porsche-Straße kamen, aber aus der KTM-Straße nach Hause fuhren. Denn Stockinger überreichte Windhager für das Motorrad-Geschäft und Pierer für den X-Bow-Standort neue Straßentafeln: Porsche hat ausgedient, KTM ist eingezogen. (müf)

Auch Thalheims Pfarrer Wolfgang Pichler (M.) genoss an der Seite seiner „Schäfchen“den Abend im KTM-Flagshipstore.

Mit dabei: eww-Vorstand Florian Niedersüß mit seiner Frau Doris

Servierten Innviertler Knödel: Thomas Hübl (r.) mit Sohn Manuel

