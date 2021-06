Picknicken unter alten Birn- und Apfelbäumen

Sie sind gefüllt mit den besten regionalen Schmankerln, Tipps für die besten Picknickplätze gibt es obendrein.

Teilnehmende Betriebe sind der Biohof Kraxberger (Bad Schallerbach), Jausenstation Hattinger (Schlüßlberg), "Mostheuriger am Hochfeld (Bad Schallerbach), Most- und Fruchtsäfte Lindinger (St. Thomas bei Waizenkirchen), "Trauners Most und Fruchtsafte (Geboltskirchen).