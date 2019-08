Pichlerin ist Anwärterin für die Wahl zur "Bäuerlichen Unternehmerin 2019"

15 Bäuerinnen aus Oberösterreich stellen sich am 5. September bei der Rieder Messe der Wahl zur bäuerlichen Unternehmerin 2019, einem Wettbewerb, den die Landwirtschaftskammer jährlich veranstaltet. Eine Anwärterin auf diesen Titel ist die Pichler Bäuerin Daniela Huspek. Die 41-jährige ausgebildete Keramikerin hat in der Direktvermarktung ihr betriebliches Standbein gefunden und bietet Kindern einen Einblick in die Welt der Landwirtschaft auf ihrem "Schule am Bauernhof"-Betrieb. Der Bauernhof mit dem Hausnamen "Humer in Sulzbach" hat auch das "Gutes vom Bauernhof"-Qualitätssiegel.

"Als ich mit meinem Mann den Hof seiner Eltern übernommen habe, haben wir uns zunächst gefragt, ob wir überhaupt weitertun", erzählt Daniela Huspek. Die Entscheidung fiel schließlich für die Landwirtschaft im Nebenerwerb, allerdings mit neuen Betriebszweigen. Die Betriebsnachfolgerin machte die Ausbildung zur landwirtschaftlichen Facharbeiterin, für "Schule am Bauernhof" und schließlich den Meister für "Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement". In ihrer Meisterarbeit schrieb sie nicht nur ein theoretisches Konzept für einen Bauernhofladen, sondern setzte diesen auch in die Tat um. Seit 2017 hat der Hofladen geöffnet. "Neben unseren eigenen haben wir auch Produkte von anderen Bauern im Sortiment, was die Kunden sehr schätzen, weil sie sich Wege ersparen", sagt Huspek. Das Sortiment umfasst Fleisch vom Freilandschwein und Rind, Eier, Teigwaren, Brot, Sirupe, Marmeladen und vieles mehr. Vertreten ist die Landwirtin mit ihren Produkten auch beim Bad Schallerbacher Genussmarkt und bei Veranstaltungen des benachbarten Unternehmens Multikraft in Sulzbach.

Besonders am Herzen liegt der Mutter von drei Töchtern im Alter von 20, 18 und 13 Jahren Kindern die Welt des Bauernhofs zu zeigen und das oft falsch vermittelte Bild der Landwirtschaft ins richtige Licht zu rücken. Das "Klassenzimmer am Bauernhof" kommt nicht zuletzt auch wegen der vielen Tiere am Hof, wie Schweine, Rinder, Hühner, Hund und Katzen, sehr gut an.

Derzeit macht die Bäuerin, die auch Obfrau des Obst- und Gartenbauvereins Pichl ist, die Ausbildung zur Baumwärterin und Obstbaumpflegerin. Und wenn dann noch Zeit bleibt, zieht sie sich in ihre Töpferwerkstatt zum kreativen Arbeiten zurück.

