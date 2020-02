Pichl bei Wels hat die erste Bürgermeisterin

Mit Spannung erwarteten Dienstagabend 150 Pichlerinnen und Pichler den Ausgang der Bürgermeisterwahl im Saal des Gasthauses Bruckwirt, der zum Sitzungssaal umfunktioniert wurde. Am Ende hatte Gabriele Aicher (VP) Grund zum Strahlen. Sie wurde mit 16 Stimmen zur neuen Bürgermeisterin der 2900-Einwohner-Gemeinde gewählt, SP-Gegenkandidat Roland Rampetsreiter erhielt neun Stimmen.

"Ich reiche allen Fraktionen und auch den Gemeinderäten, die mich nicht gewählt haben, die Hand zur Zusammenarbeit und bin für eine offene und ehrliche Kommunikation", sagte die 40-Jährige bei ihrer Antrittsrede.

Mit großem Interesse verfolgten die Pichler die Wahl im Gasthaus Bruckwirt.

Die zweifache Mutter, die im Marketing für die Firma Fronius arbeitet, ist die erste Bürgermeisterin der Marktgemeinde. Das erfülle sie mit Stolz. Eines ihrer Ziele sei, noch mehr Frauen für die Lokalpolitik zu begeistern. "Es freut mich, dass Verena Strasser in den Gemeindevorstand aufgerückt ist, Frauen sind aber im Gemeinderat nach wie vor unterrepräsentiert", sagt Aicher im Gespräch mit den OÖN. Sie spreche Frauen regelmäßig an, bekomme aber oft Absagen. "Aus Angst, Beruf, Familie und politisches Amt nicht vereinbaren zu können, es spielt auch das eigene Zutrauen eine Rolle."

Familie gibt Rückhalt

Sie selbst behält ihren Marketingjob, eventuell mit reduzierter Stundenanzahl. "Mit guter Organisation und der Familie im Rückhalt ist das zu schaffen", sagt Aicher. Als erste vordringliche Projekte der Gemeindearbeit nennt sie den Breitbandausbau sowie die Sicherung der Notwasserversorgung, und sie möchte die Gemeindeverwaltung zu einem noch besseren Dienstleistungsbetrieb ausbauen. "Pichl ist ein gut ausgebauter Schul- und Wirtschaftsstandort mit zahlreichen Betrieben und 1100 Beschäftigten. Das gilt es zu erhalten und weiterzuentwickeln", sagt die gebürtige Pöttingerin, die seit 2008 in Pichl lebt. Im Bereich Umwelt plant sie PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden und die Anschaffung von Elektro-Fahrzeugen für den Gemeinde-Fuhrpark.

Aufarbeitung nach Urteil

Vorgänger Johann Doppelbauer (VP), der wegen unterlassener Bescheide bei Wasser- und Kanalanschlüssen seines Amtes enthoben worden war, war bei der Wahl nicht anwesend. Die Aufarbeitung wird den Gemeinderat noch länger beschäftigen. Am Dienstag (19 Uhr) findet auf Antrag der SPÖ, der Grünen und der Weißen eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt, in der umfassend über die Causa und deren Folgen informiert wird.

Die Ansprüche der Gemeinde gegen den ehemaligen Amtsleiter sind noch Gegenstand weiterer Verfahren.

"Wir werden alles gewissenhaft aufarbeiten, so etwas darf nicht mehr passieren", betont Bürgermeisterin Aicher. Sie bedankte sich ausdrücklich bei Doppelbauer, der sie in die Politik geholt hatte, für seine Leistungen in den vergangenen 26 Jahren.

