Philipp Pointner tritt in Eferding an

Der 32-Jährige arbeitet seit 2016 als FP-Bezirksgeschäftsführer in Rohrbach. Widmen will er sich mit seiner Partei der Unterstützung der lokalen Gastronomie. "Ein besonderes Anliegen ist mir auch die Schaffung eines Ruheplatzes für Familien, für Jung und Alt", sagt Pointner. Handlungsbedarf gebe es auch in Wohnsiedlungen wegen Lärmbelästigung und Müllproblematik.

